El tribunal desestima el recurso de apelación que presentó la defensa del condenado

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Un hombre ha sido condenado a seis años de prisión como autor de cuatro delitos continuados de agresión sexual cuando trabajaba como coordinador de actividades deportivas, entrenador de balonmano y monitor de un comedor en un colegio de Sevilla.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso EFE este lunes, ha confirmado de forma íntegra el fallo de la Audiencia de Sevilla al desestimar el recurso de apelación que presentó la defensa del condenado.

La defensa del monitor alegó que las acusaciones eran genéricas

Según los hechos declarados probados, el condenado aprovechó su posición de respeto y confianza en el centro escolar para cometer las agresiones sexuales entre 2014 y 2020.

Las víctimas no fueron conscientes de lo que le estaba sucediendo hasta años después de salir del colegio, momento en que decidieron denunciarlo ante el centro para evitar que a otras menores les pudiera suceder lo mismo, lo que finalmente motivó la intervención de la Fiscalía.

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La defensa del monitor alegó un error en la valoración de la prueba y argumentó que las acusaciones eran genéricas y que existían motivos espurios por una supuesta decepción personal de una de las denunciantes.

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Sin embargo, el TSJA, que rechaza además la atenuante de reparación del daño, ha avalado la convicción de la Audiencia sevillana y considera los testimonios de las cuatro jóvenes como serios y coherentes.