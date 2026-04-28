El presunto agresor fue encontrado asomado a una ventana de un quinto piso en Málaga

Tras ser reducido, el joven fue arrestado como presunto autor de una agresión

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MálagaLa Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 20 años en el distrito de Bailén-Miraflores. Los agentes acudieron inicialmente por una supuesta agresión en una vivienda, pero al llegar se encontraron con que el presunto autor estaba asomado a una ventana de un quinto piso, con riesgo de caer al vacío.

Los policías accedieron rápidamente al domicilio y lograron sujetarlo cuando trataba de lanzarse, en una intervención que requirió reducirlo debido a su estado de gran agitación. Tras asegurar la situación, los agentes comprobaron que en el interior del piso había un hombre de 65 años con diversas lesiones, entre ellas una herida de arma blanca en el abdomen, además de golpes en la cabeza y el rostro.

Un herido por arma blanca

Los servicios sanitarios trasladaron al herido al Hospital Regional de Málaga, donde quedó ingresado tras ser estabilizado. Según las primeras indagaciones, la víctima no residía en la vivienda, sino que se encontraba de visita cuando se produjo la agresión.

Las pesquisas apuntan a que el detenido irrumpió de forma violenta en una de las habitaciones y atacó al hombre, causándole una puñalada y posteriormente golpes.

Tras ser reducido, el joven fue arrestado como presunto autor de la agresión.