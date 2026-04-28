La reforma de las pensiones de 2011 que empezó a aplicarse en 2013 está a punto de culminar su aplicación con la vista puesta en 2027

Las pensiones de los nuevos jubilados desde 2026 podrán calcularse sin los dos peores meses de cotización

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La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está a punto de concluir su desarrollo. En 2027, 16 años después, habremos pasado de jubilarnos a los 65 años para hacerlo a los 67 y el periodo de cotización para el cálculo de nuestro retiro habrá pasado de los 16 años iniciales a los 25 actuales.

Una reforma aprobada en 2011 y que empezó a aplicarse en 2013

La iniciativa de cambio fue casi una imposición de la Unión Europea ante el deterioro de las cuentas públicas y la percepción de un sistema de pensiones necesitado de una reforma que lo fortaleciese ante el reto de una avalancha de jubilaciones de la conocida como generación del ‘baby boom’.

Los números del sistema español de pensiones son claros. En abril, la Seguridad Social abonó casi 10,5 millones de pensiones, lo que supuso un desembolso de algo más de 14.300 millones de euros. Solo las pensiones de jubilación contributivas, sin contar las de viudedad u otras, representan el 73,2 % de la nómina, o lo que es lo mismo, casi 10.500 millones de euros.

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La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, supuso la mayor transformación del sistema público de pensiones desde la creación del Pacto de Toledo. Su objetivo era reforzar la sostenibilidad financiera ante el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la presión creciente sobre las cuentas públicas, según consta en el preámbulo del texto remitido a las Cortes y que salió adelante con el apoyo del PSOE y CiU, pero con el voto en contra del Partido Popular.

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La norma estableció un incremento progresivo de la edad legal de jubilación, pasando de los 65 años tradicionales a los 67. Este cambio comenzó a aplicarse en 2013 mediante un calendario gradual que añadía un mes por año entre 2013 y 2018, y dos meses por año desde 2018 hasta 2027.

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Así, el sistema ha ido elevando la edad de retiro en función de los años cotizados. Según la Seguridad Social, desde 2013 la edad exigida depende de la carrera laboral del trabajador. Por ejemplo, en 2026 la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan 38 años y 3 meses cotizados, mientras que quienes sí llegan a ese umbral pueden jubilarse a los 65 años. Este esquema se mantendrá hasta 2027, cuando finaliza el periodo transitorio.

Qué ocurrirá en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, la edad legal de jubilación quedará fijada definitivamente en 67 años para quienes no alcancen 38 años y 6 meses de cotización. En cambio, quienes sí superen ese periodo podrán seguir retirándose a los 65 años. Este doble umbral consolida un sistema que premia las carreras laborales largas y vincula más estrechamente la edad de retiro con el tiempo cotizado.

La reforma también afectó a la jubilación anticipada, según explica el portal especializado en jubilaciones del BBVA. Desde 2027:

Jubilación anticipada voluntaria : hasta 2 años antes de la edad legal.

: hasta de la edad legal. A partir de los 65 años si no se llega a 38 años y 6 meses cotizados.

A partir de los 63 años si se supera ese periodo.

Jubilación anticipada involuntaria : hasta 4 años antes de la edad ordinaria.

: hasta de la edad ordinaria. Desde los 63 años con menos de 38 años y 6 meses cotizados.

Desde los 61 años si se supera ese umbral.

Estas modalidades incluyen coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión.

Un sistema tensionado por el envejecimiento y el ‘baby boom’

Las perspectivas de crecimiento de la población jubilada son constantes ya que nuestro país afronta un fuerte proceso de envejecimiento demográfico vinculado al retiro de la generación del 'baby boom', nacida entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta, y el aumento de la esperanza de vida, lo que obliga al sistema a financiar pensiones durante más tiempo

Con el paso de los 65 a los 67 años como edad ordinaria, los responsables políticos y económicos buscaban evolucionar a un sistema más exigente y adaptado a la realidad demográfica mediante la vinculación entre cotización y edad de retiro.