La mujer apareció tirada en la calle con heridas y en estado de semiinconscencia y falleció poco después

Las autoridades trabajan con todas las hipótesis abiertas en este momento

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SanxenxoLa Guardia Civil y la Policía local de Sanxenxo (Pontevedra) han indicado este martes que investigan la muerte de una mujer horas después de aparecer herida y semiinconsciente en una calle en Portonovo, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

La víctima tiene 54 años, según han explicado tanto fuentes municipales como de la Guardia Civil, y tanto este cuerpo como la Policía local investigan el asunto, con todas las hipótesis abiertas en este momento.

La mujer apareció tirada en la calle con heridas y en estado de semiinconscencia en la travesía Areal, en Portonovo, y fue trasladada a un centro médico para ser atendida, pero falleció unas horas después.