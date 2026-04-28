El equipo legal de Carmen está convencido de que hay otra mujer en Almería que tiene los mismos derechos hereditario

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AlmeríaCarmen, nombre ficticio, ha sido reconocida legalmente como hija biológica de un importante empresario granadino. Después de años de lucha y sospechas, una sentencia judicial le da la razón. Pero su batalla no ha terminado, ya que todavía tiene una misión: encontrar a su hermana en Almería, según informa 'La Voz de Almería'.

Ella no busca a su hermana solo por curiosidad o interés en crear una relación familiar, sino para ayudarla en este proceso legal que podría cambiarle la vida. El equipo legal de Carmen, liderado por el abogado Fernando Osuna, está convencido de que hay otra mujer en Almería, de una edad similar, que tiene los mismos derechos hereditarios sobre un patrimonio de tres millones de euros.

Su hermana sería una mujer de entre 35 y 50 años

Todo comenzó en la década de los 80. Un empresario granadino frecuentaba la capital de Almería por negocios. Según la investigación, de aquellos viajes nació una niña. Carmen cree que su hermana sería una mujer que hoy tiene entre 35 y 50 años, de origen humilde y que desconoce su origen biológico.

Según su abogado, el objetivo es localizar a esta mujer para que se sume al proceso y pueda reclamar lo que legalmente le corresponde. Carmen prefiere compartir la herencia antes de ver cómo el patrimonio se diluye en maniobras de ocultación de bienes que, según sospechan, ya podrían estar en marcha por parte del empresario.

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Carmen consiguió pruebas de ADN y una confesión del empresario

Carmen, ante la falta de recursos, tuvo que convertirse en detective para descubrir la verdad. Durante años, su madre y su familia no le contaron nada pero todo cambió cuando su primera le dijo: "Tú no eres hija del hombre que crees". A partir de ahí, montó guardias, siguió al empresario en su rutina y consiguió pruebas de ADN de objetos cotidianos que dejaba en cafeterías.

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También logró grabaciones donde el propio progenitor reconocía la relación que mantuvo con su madre mientras que su padre "oficial" estaba hospitalizado por un accidente.

Necesita encontrar a su hermana para blindar el proceso judicial

Carmen necesita encontrarla con rapidez porque el equipo legal asegura que el tiempo juega en su contra. Ella tiene que localizar a la segunda hija permitiría blindar el proceso judicial y evitar que los bienes del octogenario empresario sean desviados antes de que se ejecute el reparto.

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Pero no hay muchas pistas sobre su hermana. Lo único que se sabe es que es fruto de una relación extramatrimonial de hace 40 años por un empresario que viajaba con frecuencia desde Granada y una madre que optó por guardar silencio. Carmen pide que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se ponga en contacto con su abogado Fernando Osuna.