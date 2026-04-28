Al parecer el varón se encontraba en esos momentos caminando por las vías en los túneles entre ambas estaciones de la línea 12 de Metro de Madrid

Ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave

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MadridUn hombre de 42 años ha sido arrollado por un tren entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Parque Europa, en el MetroSur, durante la madrugada del lunes al martes, según han precisado fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos habrían ocurrido a la 1:30 horas de este 28 de abril y el varón, que fue asistido primero por los bomberos y atendido inmediatamente después por una unidad de soporte vital del SUMMA 112, ha resultado herido grave.

El varón arrollado por el tren en MetroSur, trasladado grave al Hospital 12 de Octubre

Según ha detallado el 112, debido al traumatismo craneoencefálico y el politrauma que presentaba, se dio alerta inmediata para su traslado al Hospital 12 de Octubre tras haber sido “intubado y estabilizado”.

Según apunta Cadena SER, al parecer el varón se encontraba en esos momentos caminando por las vías de los túneles entre ambas estaciones de la línea 12 de Metro de Madrid por circunstancias que se están investigando.

Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos tuvieron que liberarlo porque había quedado atrapado en el lugar del siniestro.