El banco dice que solo pidió el acta de defunción de la mujer para proteger sus intereses y que el hombre iba ebrio

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"Les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco. Cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte". Es la justificación del hombre que llevó los huesos de su hermana al banco para poder retirar los ahorros de esta de la sucursal.

Ante la negativa del banco a creer la muerte de su hermana, el hombre tomó la determinación de desenterrarla y llevar sus restos al banco. El hombre pertenece a una comunidad tribal en el estado de Odisha, al este de la India. El protagonista de esta historia, identificado como Jeetu Munda, relató ante los medios locales que había acudido a la oficina bancaria en reiteradas ocasiones tras el fallecimiento de su hermana, ocurrido hace aproximadamente dos meses. Según su versión de los hechos, el personal de la sucursal le indicó que era indispensable que la titular de la cuenta acudiera físicamente para poder disponer del efectivo.

El banco dice que solo pidió el acta de defunción y que el hombre iba ebrio

La entidad involucrada, el Indian Overseas Bank, se vio obligada a emitir un comunicado oficial para aclarar su posición ante las críticas. Según la directiva del banco, el incidente fue producto de una falta de entendimiento sobre los protocolos legales. El banco defendió que su intención fue en todo momento "proteger los intereses de los fondos de la mujer tribal pobre" y que nunca solicitaron la presencia física de los restos, sino el acta de defunción legalmente requerida para estos trámites. Además, la entidad señaló que el hombre se encontraba presuntamente en estado de embriaguez durante el altercado.

El conflicto puedo resolverse con ayuda de la policía local de Patna, que medió para que Munda volviera a sepultar los restos de su hermana. El inspector jefe, Kiran Prasad Sahu, destacó que el hombre es analfabeto y no comprendía el valor administrativo de un certificado oficial frente a la evidencia física del fallecimiento. Actualmente, las autoridades están asistiendo al hombre en los trámites burocráticos para que pueda recuperar legalmente las 19.300 rupias (unos 200 dólares) que constituyen el patrimonio familiar.