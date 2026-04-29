Mabel Cupet Sevilla, 29 ABR 2026 - 11:31h.

El joven natural de Los Palacios y Villafranca se encontraba en la ciudad visitando a una amiga que estaba de Erasmus

Las autoridades han confirmado que el conductor ha sido detenido

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Un joven sevillano de 23 años, José Antonio García, natural de Los Palacios y Villafranca, permanece ingresado en estado grave en un hospital de la ciudad francesa de Lyon tras ser atropellado en la madrugada del pasado domingo 26 de abril.

El suceso se produjo en torno a las 3.00 horas, cuando el joven cruzaba por un paso de peatones y fue arrollado por un vehículo en circunstancias que aún se están investigando. Desde entonces, se encuentra en estado crítico, luchando por su vida, según adelantó el diario digital La Voz del Sur.

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La noticia ha causado una profunda conmoción en su localidad natal, Los Palacios y Villafranca, donde familiares, amigos y vecinos siguen con enorme preocupación su evolución médica. La familia del joven, muy conocida en el municipio, se ha desplazado hasta Francia para permanecer a su lado en estos momentos tan delicados, acompañándolo de manera constante en el hospital donde permanece ingresado.

Un viaje para aprender idiomas

Según las primeras informaciones, José Antonio viajaba con frecuencia a Francia con el objetivo de perfeccionar el idioma y ampliar su experiencia personal y cultural. En esta ocasión, se encontraba visitando a una amiga que participa en el conocido programa Erasmus, una iniciativa de la Unión Europea que permite a estudiantes cursar parte de su formación en otros países, favoreciendo así el intercambio cultural y académico entre jóvenes de distintos lugares.

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El atropello ha generado también una notable repercusión en la propia ciudad de Lyon, donde el caso ha sido recogido por varios medios de comunicación locales. Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y, tras las primeras pesquisas, han confirmado la detención del conductor implicado en el atropello, quien presuntamente se dio a la fuga tras el impacto, un hecho que ha incrementado la gravedad del suceso y la indignación social.

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Muestras de apoyo y solidaridad

Se da la circunstancia de que la víctima es sobrino de Jesús García Castillo, un cortador profesional de jamón reconocido a nivel internacional por su destreza técnica y artística. Alcanzó gran notoriedad en 2019 al proclamarse campeón del mundo en un certamen internacional celebrado en Madrid, donde destacó por la precisión en el corte, la elegancia en la presentación y el máximo aprovechamiento de la pieza. Con una trayectoria marcada por numerosos premios en competiciones nacionales e internacionales, está considerado uno de los grandes referentes del sector y ha contribuido de manera significativa a la difusión del jamón español como producto gourmet en todo el mundo.

La noticia ha causado un profundo impacto en Los Palacios y Villafranca, donde numerosas instituciones, asociaciones y colectivos, tanto civiles como religiosos, han trasladado públicamente su apoyo y solidaridad a la familia. Las muestras de cariño se han multiplicado en las últimas horas, reflejando la unión de todo un pueblo que permanece pendiente de la evolución del joven y que confía en su recuperación.