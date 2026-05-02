Buscan a un buceador por tierra, mar y aire que desapareció en San Sebastián de La Gomera

Antonio Rodríguez 02 MAY 2026 - 13:56h.

El buceador desapareció el pasado viernes y se ha activado un dispositivo de búqueda en Playa La Cueva

Hallan el cadáver de un hombre en una playa de Málaga: en esa zona se busca a un hombre desaparecido

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La desaparición de un buceador en la costa de San Sebastián de La Gomera, concretamente en la Playa La Cueva, ha provocado que se realice un amplio dispositivo para encontrar a esta persona de la que no se tienen noticias desde el pasado viernes.

Los efectivos de emergencias están buscando al buceador por mar, tierra y aire, donde se está realizando un operativo conjunto con un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias, a petición de la Guardia Civil, junto al helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

Por otro lado, para encontrar a la persona desaparecida en la Playa La Cueva, también se han sumado al operativo efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, así como otros efectivos policiales en el rastreo por tierra.