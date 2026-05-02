El hombre de 26 años sigue en la comisaría de San Sebastián tras intentar estrangular a una joven de 24 años en su domicilio

Un joven es detenido mientras estrangulaba a su pareja de 24 años en el interior de su domicilio en San Sebastián: la dejó semiinconsciente

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San SebastiánEl joven de 26 años detenido este pasado viernes en San Sebastián, acusado de un intento de homicidio después de intentar estrangular a su pareja, sigue a primera hora de este sábado en comisaría, a la espera de ser presentado ante el juez, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron a las 03.10 horas en un piso de la capital guipuzcoana, cuando una llamada de teléfono alertó a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer. A la llegada de las patrullas al domicilio, el agresor se encontraba en una habitación del domicilio encima de la víctima, estrangulándola.

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"¡Te estoy matando, estás muriendo!", gritaba el detenido mientras estrangulaba a la víctima

Según han podido conocer medios locales como el periódico 'El Correo', fue la compañera de piso de la víctima la que dio la voz de alarma tras escuchar una serie de gritos "que calificó como 'incoherentes', lo que la llevó a ponerse en contacto de inmediato con los servicios de emergencia a través del 112".

Al parecer, el joven estaría gritando frases como "¡Te estoy matando, estás muriendo!" mientras estrangulaba a la víctima. Cuando llegaron las patrullas a la vivienda, el agresor se encontraba en una habitación encima de la víctima estrangulándola, por lo que los agentes frenaron la agresión y pusieron a salvo a la mujer, de 24 años, que se encontraba semiinconsciente.

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El mismo medio de comunicación anteriormente citado también ha señalado que el detenido y la víctima era la primera vez que se veían en persona tras llevar hablando por Internet desde hace más de un año.

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La víctima, dada de alta tras ser trasladada a un centro médico

El hombre, de 26 años, fue detenido acusado de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, fue dada de alta médica.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.