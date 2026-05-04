Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 19:43h.

Un joven de 18 años es acusado de agresión sexual a una menor en Valencia: vio a la chica durmiendo, la ayudó y acabó forzándola

Tres menores detenidos por una agresión sexual conjunta a una compañera de clase en Palma

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En la Audiencia de Valencia se ha celebrado la primera sesión del juicio contra el joven de 18 años que presuntamente agredió sexualmente de una menor de 15 años tras verla durmiendo en un banco, ofrecerla su ayuda y después agredirla.

La menor se marchó voluntariamente de su casa tras una discusión familiar y pasó horas andando por las calles de Valencia hasta que llegó a un banco en el que se sentó y se quedó dormida. El acusado pasaba por la zona cuando la vio y decidió darle su chaqueta para arroparla. Ella se despertó y decidió aceptar su ayuda, yendo hasta donde el chico le dijo que estaría más segura, según ha recogido el medio 'El Levante'.

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Los dos acabaron en un espigón donde la víctima se acostó y el acusado acabó forzándola sexualmente. Tras ello, la chica acudió inmediatamente a la comisaría de la Policía Nacional y activó un operativo de ayuda a la menor mientras que los agentes trataban de dar con la identidad del joven. Revisaron todas las cámaras de seguridad de las calles donde la menor indicó que ambos habían pasado y consiguieron dar con él.

Era extranjero y no entendía a los agentes

El joven, lejos de ponerse nervioso o de intentar huir, colaboró con los agentes quienes han confirmado que, al tratarse de un extranjero, tuvo que declarar mediante señas. De la misa manera le indicaron que estaba detenido. Una vez en comisaría pudieron localizar a un intérprete para traducir lo que decía el joven y tras prestar declaración, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión.

En la primera sesión del juicio, ha quedado visto para sentencia dado que su versión tenía partes muy contradictorias. El representante público ha confirmado que había dos versiones “confrontadas”, algo que daba una credibilidad preferente al relato de la víctima. Por su parte, la defensa ha defendido que la víctima ha cambiado de versión.