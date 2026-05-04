Celia Molina 04 MAY 2026 - 15:57h.

El próximo 7 de mayo sale a la venta 'No soy Verónica Forqué', el libro escrito por María Iborra en nombre de su madre

La hija de Verónica Forqué, María Iborra, habla como nunca del suicidio de su madre: "Se mató con un pañuelo de flores"

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Cuatro años después del suicidio de Verónica Forqué, su hija, María Iborra, fruto de su matrimonio con el cineasta Manuel Iborra, ha decidido escribir las memorias que su madre nunca escribió. Como ya hemos visto gracias al adelanto de que dio ABC, esta joven DJ, va a contar con una brutal sinceridad cómo fueron, no solo las horas previas al ahorcamiento de la actriz, sino todos los años anteriores en los que los trágicos acontecimientos que rodearon a Verónica hicieron que cayera en una profunda depresión.

Empezando por el final, María ya ha explicado cómo se ahorcó su madre en el baño de su domicilio en Madrid: "Mi madre se suicidó con un pañuelo. Era un pañuelo de seda, gris azulado con flores azules y granates, que se llevaron los forenses como un elemento de prueba y nunca me lo devolvieron. Se hizo un nudo en la garganta, ató el extremo del pañuelo en el radiador que había encima del váter y se dejó caer. Enfrente de ella había un espejo, y seguramente, se miró en él antes de ahorcarse", dijo en ABC.

"Mi madre eligió el pañuelo con el que se ahorcaría"

"Según me contó Menuka (la mujer que cuidaba de la actriz) esa misma mañana se encontró con que mi madre había sacado del armario todos sus pañuelos y los había extendido en la cama. Naturalmente, le extrañó, aunque no supo interpretar la causa de ese despliegue. Ahora sabemos la causa: mi madre estaba valorando cuál de ellos sería el más adecuado. Un casting de pañuelos", añadió María, sobre la forma que escogió Forqué para morir.

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Como la gran mayoría de los familiares de alguien que ha muerto por suicidio, en todo este tiempo, María se ha hecho dos grandes preguntas: ¿Tenía pensado ya Verónica ahorcarse la mañana en la que ambas estuvieron juntas hasta minutos antes de su muerte? y ¿Pudo ella hacer algo para evitar que su madre tomara tal decisión? Cuestiones que también abordará en el libro que saldrá a la venta, haciendo un repaso de los acontecimientos que afectaron a la actriz en los últimos años de su vida.

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"Me siento terriblemente culpable"

"En 2020, tras la muerte de su hermano Álvaro y de su propia madre, mi madre estaba 'delulu' ('trastornada'). Seguía esforzándose en buscar el lado positivo de la vida, pero tenía raptos de ira y enojo. Montaba pollos en todos los sitios, incluso en los supermercados. Llegaba al hotel y se encerraba allí. El exterior, seguramente, le resultaba amenazador. Ya no le gustaba que la reconocieran por la calle. Estaba harta de Verónica Forqué. Superharta», dijo sobre época en la que Forqué estaba interpretando su última obra teatral.

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¿Podría yo haber hecho algo más? Sí, muchísimo más. No tengo dudas. Pero esto no va de buscar culpables. ¿De qué sirve? Beatriz Velasco / Europa Press / ContactoPhoto

"Al terminar la función de Huelva, les comunicó que no seguiría con ellos, pese a que tenían comprometidas varias funciones. Les dijo que iba a entrar en 'MasterChef Celebrity'. Y aunque de los rodajes llegaba a casa contenta, no pudo lidiar con el hate que le cayó durante la emisión. ¿Pude hacer algo? ¿Debería haberle insistido para que no hiciera ese programa? Ella estaba con una ilusión tremenda y, una vez que ella tomaba una decisión, yo la apoyaba completamente (...) Ella nunca se había metido en ese tipo de charcos. Fue como ir al matadero. Y yo no me di cuenta de ello y me siento terriblemente culpable de no haberlo previsto", ha expresado María.

También ha contado cómo su madre se pasaba las noches en vela leyendo en su móvil los comentarios de odio que se hacían sobre ella en las redes sociales. "Cada vez que entraba en su habitación, me decía que se quería morir. Me decía: 'Yo estoy fatal, solo estoy estorbando; si me quito de en medio es mejor para todos, también para ti'. Como si estuviera preparándome para ello. Entonces escondí todos los cuchillos y piezas cortantes de la casa. ¿Podría yo haber hecho algo más? Sí, muchísimo más. O sea, sobre eso no tengo dudas. Pero esto no va de buscar culpables. ¿De qué sirve?", concluye la joven en su relato.