Detienen a un profesor por realizar tocamientos a varios alumnos menores de edad en un colegio de Huelva
El profesor realizó actos de agresión sexual a alumnos del centro donde trabajaba
Las investigaciones continúan con la intención de averiguar si hay más alumnos víctimas de las agresiones
La Guardia Civil ha detenido a un profesor por varios delitos de agresión sexual como presunto autor de tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba, situado en la sierra de Huelva.
Los agentes han informado en un comunicado que las víctimas, de momento cuatro alumnos menores de edad, han denunciado que el docente les realizaba tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares.
Podría haber más víctimas
Tras las investigaciones efectuadas y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos el profesor, finalmente, el docente ha sido detenido.
El acusado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión. Las investigaciones continúan con la intención de averiguar si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones.