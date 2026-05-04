Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Agresión sexual

Detienen a un profesor por realizar tocamientos a varios alumnos menores de edad en un colegio de Huelva

Detenido por Guardia Civil
Detenido un profesor por agresión sexual a algunos alumnos en Huelva. Archivo

  • El profesor realizó actos de agresión sexual a alumnos del centro donde trabajaba

  • Las investigaciones continúan con la intención de averiguar si hay más alumnos víctimas de las agresiones

Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un profesor por varios delitos de agresión sexual como presunto autor de tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba, situado en la sierra de Huelva.

Los agentes han informado en un comunicado que las víctimas, de momento cuatro alumnos menores de edad, han denunciado que el docente les realizaba tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares.

PUEDE INTERESARTE
Detienen a un profesor en Huelva por tocamientos a sus alumnos
Detienen a un profesor en Huelva por tocamientos a sus alumnos. Guardia Civil

Podría haber más víctimas

Tras las investigaciones efectuadas y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos el profesor, finalmente, el docente ha sido detenido.

PUEDE INTERESARTE

El acusado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión. Las investigaciones continúan con la intención de averiguar si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones. 

Temas