Iván Sevilla 03 MAY 2026 - 19:07h.

Enrique Portela, conocido como Kike, era actualmente profesor en el IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

"La vida es injusta con algunas personas, siempre lo recordaré con una sonrisa", lamenta la eurodiputada del BNG Ana Miranda

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PontevedraFin de semana muy triste para la comunidad educativa de nuestro país. Enrique Portela, nominado a Mejor Docente de España, murió con 37 años este 2 de mayo. También era exconcejal del BNG.

Dada su juventud, su pérdida ha conmocionado en los municipios donde le conocían y en el propio Bloque Nacionalista Gallego, que ha expresado en sus redes sociales su "profundo pesar".

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Conocido como Kike, "compartió proyecto desde el año 2011" con el citado partido político en la localidad de Cuntis (Pontevedra): "Siempre dispuesto a trabajar por el pueblo y por Galicia".

La agrupación local ha recordado que "fue candidato a la alcaldía en las elecciones municipales del 2015 y después concejal de Cultura, Educación y Patrimonio", dados los conocimientos que tenía en el ámbito educativo.

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El BNG de Cuntis ha destacado el compromiso que mostró Portela "con la memoria histórica, la lengua gallega y la educación pública". Estos fueron los pilares de su "acción política".

Además de su labor como profesor en el IES Castro Alobre de Vilagarcía de Aorusa, donde ejercía actualmente, Kike se unió como jugador de fútbol a un equipo de veteranos, el CD Bamio, entidad que comunicó su muerte.

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"Qué pena tan grande", han dicho quienes conocían a Portela

"Mandamos nuestro mensaje de cariño a sus familiares y seres queridos por este duro momento", publicó el club deportivo tras conocer el fallecimiento del docente. No han trascendido las causas de su óbito.

El 15 de julio del 2025 fue nominado en los prestigiosos Premios EDUCA ABANCA, aunque después no estuvo entre los finalistas a optar al galardón del certamen. No recibió la puntuación suficiente para ello.

En cualquier caso, el hecho de haber estado en ese selecto listado es una prueba del reconocimiento que se ganó por su trabajo en las aulas. Su inesperada pérdida es un duro golpe. "Qué pena tan grande", han expresado quienes le conocían.

"La vida es injusta con algunas personas", lamenta la eurodiputada Ana Miranda

"Siempre lo recordaré con una sonrisa. Recuerdo aquel mitin en Patelas, que fue inolvidable. Recuerdo las cariñosas palabras que me envió cuando mis padres fallecieron", ha dicho sobre Portela la diputada del BNG en el Parlamento Europeo Ana Miranda.

"La vida es injusta con algunas personas. Mucho ánimo a su madre, familia y amigos", concluye su mensaje en redes sociales para el joven vecino de Cuntis. Su velatorio se programó para este 3 de mayo a las 17 horas en el Tanatorio San Pelayo.