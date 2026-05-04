Ambrosio fue torturado y posteriormente asesinado en su casa de campo con un total de 70 puñaladas

El presunto autor fue detenido en febrero en Colombia y está en prisión a la espera de ser extraditado a España

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La Guardia Civil ha dado por finalizada la investigación del asesinato del hombre de 61 años, 'cuponero' en la Sierra de Cádiz con una pérdida total de visión, que fue torturado y posteriormente asesinado en su casa de campo en Tavizna-Benaocaz con un total de 70 puñaladas. El presunto autor fue detenido en febrero en Colombia y está en prisión a la espera de ser extraditado a España. Además, fue detenida una segunda persona como colaboradora necesaria en los hechos.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los agentes del Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz se han trasladado al departamento de Bolívar-Cartagena de Indias después de que en febrero se detuviera al presunto autor del asesinato y a una de las colaboradoras necesarias.

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El detenido se encuentra en prisión en Bogotá a la espera de ser extraditado

En este sentido, ha añadido que las detenciones fueron fruto de una Orden Internacional de Detención emitida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ubrique (Cádiz), competente en el caso. Actualmente, el principal detenido por el asesinato se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario La Picota de Bogotá (Colombia) a la espera de ser extraditado a España.

La víctima apareció sin vida en septiembre del 2025 en su vivienda de campo con evidentes signos de violencia. Por su parte, los investigadores comprobaron durante la inspección ocular que la vivienda había sido registrada a fondo y había sangre en distintas estancias. También encontraron una caja fuerte empotrada en una pared que no había sido abierta pero sí manipulada.

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El 'cuponero' presentaba un total de 70 heridas por arma blanca, que, tal como determinó la investigación, en su gran mayoría habían sido infligidas con la intención de torturarle para obtener la combinación de una caja fuerte.

A partir de ahí, las investigaciones se centraron en el entorno más cercano de la víctima, en concreto en una familia de origen colombiano. Por este motivo, entre otras medidas judiciales, fue solicitada por los investigadores una comisión rogatoria internacional dirigida a las autoridades colombianas para la detención y extradición a España del principal sospechoso, así como para la entrada y registro de su domicilio.