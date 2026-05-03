El presunto homicida permanece detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial

Los Mossos investigan el motivo de esta mortal agresión una vez descartada la hipótesis de la violencia de género

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BarcelonaVecinos del barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat (Barcelona) han rendido homenaje este domingo a la mujer asesinada ayer por un hombre que fue detenido poco después del suceso.

Los vecinos del barrio residencial de Finestrelles han guardado un minuto de silencio concentrados en el lugar del crimen, en la calle de Joan Miró de Esplugues, y algunos de ellos han depositado flores en el punto en el que fue atacada la mujer, mayor de edad.

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Entre los participantes en el acto se encontraba José Luis, el hombre que ayer quedó herido leve al ser agredido por el mismo autor del crimen, quien caminaba por la calle exhibiendo un cuchillo de grandes dimensiones.

Este vecino ha narrado, en declaraciones a Telecinco, que cuando estaba en la zona con su mujer oyó unos gritos. Tras pedir a su pareja que se metiese en el coche, subió unas escaleras y vio a un hombre, también joven, que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones en la mano y que parecía abalanzarse sobre la mujer.

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El agresor le intentó acuchillar varias veces

Este vecino llamó la atención al agresor, quien se acercó a él e intentó apuñalarlo. Sin embargo, no lo alcanzó y el hombre intentó detener al asesino, quien entonces bajó unos metros, cogió unas piedras del suelo y se las lanzó.

Como consecuencia de ello, el vecino tiene un pequeño corte y varios hematomas en el brazo, según ha explicado él mismo.

Este acto espontáneo de homenaje de hoy domingo de los vecinos se suma a los dos días de duelo decretados por el ayuntamiento de la localidad por este suceso y a la concentración convocada para mañana frente al consistorio.

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El presunto homicida permanece detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, según han informado a EFE fuentes de los Mossos, que investigan el motivo de esta mortal agresión una vez descartada la hipótesis de que fuese un caso de violencia machista.