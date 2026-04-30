Enaitz fue visto por última vez en el puerto de Bermeo, Vizcaya

Desde la Asociacion Sosdesaparecidos han difundido su imagen y descripción, para poder encontrarle

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El pasado jueves 23 de abril desapareció en la localidad vizcaína de Mungia Enitz, un joven de 17 años al que siguen buscando por la zona. El medio 'Radio Nervión' ha podido saber de primera mano por la madre del hombre, Sonia Renedo, que fue visto el último fin de semana en el puerto de Bermeo.

Gracias a esta información, las búsquedas se están llevando a cabo por las zonas del propio Bermeo y lugares cercanos a este como Gernika. Desde la Asociacion Sosdesaparecidos han difundido su imagen y descripción, para poder encontrarle.

Teléfono de contacto

El contacto de Sonia, su madre, es el siguiente: 627 18 79 97. Ruega que si alguien logra verle, u obtener algún tipo de información que pueda ser útil para encontrarlo, se ponga en contacto con ella llamando a ese número. Asimismo, en el cartel de desaparecido aparece el contacto de 868286 726.

Con respecto a la descripción de Enitz, el joven es alto, alrededor de 1,90 y de complexión delgada. El cabello es castaño oscuro y utiliza gafas graduadas.