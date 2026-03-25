El candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, ha denunciado el suceso

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El candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, ha denunciado el brutal asesinato de Gilbert Infante, aspirante a diputado por su agrupación política.

El hecho habría ocurrido durante el segundo día del debate presidencial, en la noche del 24 de marzo. En declaraciones a TVPerú Noticias, Paz de la Barra señaló que el crimen se perpetró con extrema violencia. “No es lo mismo disparar que torturar a una persona durante varios minutos. Le han destrozado el cráneo con ladrillos”, declaró.

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El candidato aseguró que Infante había combatido el terrorismo, además de formar parte de un grupo que impulsaba acciones para la pacificación del país. También señaló que miembros de su equipo venían recibiendo amenazas en las últimas semanas.

El candidato pide que este crimen no quede impune y ha pedido reforzar la seguridad de todos los postulantes en el actual proceso electoral. “Esto no puede quedar impune”, aseveró el candidato, quien precisó que actualmente cuenta con resguardo privado y dos agentes asignados por el Estado. Sin embargo, consideró que este nivel de protección debería extenderse a los demás candidatos. “Nos dejan en una desprotección tremenda”, afirmó.

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Paz de la Barra ha manifestado su pesar, indignación y frustración por lo ocurrido, por lo que ha pedido al Ministerio del Interior tomar medidas inmediatas para evitar nuevos hechos de violencia contra los candidatos, tanto para diputadas, senadores y presidenciales.

La Presidencia de la República del Perú ha compartido un mensaje en redes sociales en el que lamentan el fallecimiento de Infante. "La Presidencia de la República del Perú expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú. Hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de organización política en este difícil momento. Que en paz descanse", reza el comunicado.