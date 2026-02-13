Malena Guerra 13 FEB 2026 - 21:56h.

Informativos Telecinco, en el laboratorio de la Guardia Civil donde tratan de poner nombre a las víctimas

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en una maleta en Benahavís, Málaga, en 2023

La Guardia Civil pedía este miércoles ayuda y colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos mortales fueron encontrados dentro de una maleta en Benahavís, municipio de Málaga, en 2023. El hallazgo se produjo después de que un jardinero encontrase semienterrada la maleta, en cuyo interior se encontraban los restos óseos de la víctima, que está pendiente de identificar y se trataría de una mujer de unos 40 años que se estima que murió entre 2020 y 2023, tal como señala la Benemérita.

Los datos obtenidos no fueron suficientes para la identificación de la víctima, por lo que los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Gracias al empleo de novedosas técnicas de reconstrucción facial, lograron diseñar un retrato robot que, ahora, junto a la solicitud de la colaboración ciudadana, confían en que pueda facilitar la identificación de la mujer.

En el laboratorio de la Guardia Civil donde se pone nombre a las víctimas

Un equipo de Informativos Telecinco ha estado en el laboratorio de la Guardia Civil donde tratan de poner nombre a las víctimas. Es la última oportunidad para identificar, por ejemplo, a quién pertenece un cráneo usando la técnica forense de aproximación facial. "A partir de un cráneo generar un croquis antropológico que yo cedo al artista forense", explica Fernando Serrulla, médico de la Unidad de Antropología Forense del Imelga.

Con el dibujo de la artista y la fotografía del cráneo trabajan en el futuro retrato. "Superponemos, y a partir de ahi empezamos a trabajar con la posición de los ojos, la forma de la nariz y la posición de la boca, que son los rasgos fundamentales que nos permiten extraer los rasgos de la persona". Se trata de rellenar las partes blandas que no están.

Según los estudios realizados por los antropólogos sobre los restos hallados, la víctima sería de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro, y ojos de color marrón. Además, determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo. "Eso lo sabemos por una lesión que aparece en el pubis y me consta que ya tenemos muchas respuestas de gente".

El jardinero de una urbanización de Benhavís en Málaga, encontró los huesos abril de 2023. Creen que los lanzaron desde la carretera dentro de una maleta en la que también se encontró ropa y discos de una radial con la que el cadáver fue descuartizado.