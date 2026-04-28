Cuatro años de cárcel para el director de un campamento por abusos sexuales a un menor

La Audiencia de Ávila condena a un director de campamento a cuatro años de prisión por abusos sexuales a un menor

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La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a cuatro años de prisión al director de un campamento de verano como autor de un delito de abusos sexuales contra un menor que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, en julio de 2021.

Credibilidad del testimonio de la víctima

El tribunal considera probados los hechos tras el juicio celebrado a puerta cerrada y destaca que el testimonio de la víctima fue “coherente, convincente y plenamente creíble”, sin contradicciones en su relato. La sentencia, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), respalda así la acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular.

Penas impuestas y medidas adicionales

El fallo impone al condenado, nacido en 1973, además de la prisión, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante cinco años, así como la inhabilitación durante ocho años para trabajar en actividades con menores. También se establece una medida de libertad vigilada durante cinco años tras cumplir la condena, teniendo en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas.

Detalles de los hechos y situación del condenado

La sentencia considera probado que el acusado engañó al menor para someterle a tocamientos en su habitación, prevaliéndose de su posición de superioridad como director del campamento. Le hizo creer que una campista iba a darle un masaje, pero fue él quien, tras taparle los ojos y atarle las muñecas, realizó los abusos hasta que el menor descubrió el engaño. El condenado, que estuvo detenido brevemente en 2021, permanece actualmente en libertad provisional con medidas cautelares, y la víctima ha renunciado a cualquier indemnización económica