Claudia Barraso 05 MAY 2026 - 14:55h.

Un joven ha sido detenido tras apuñalar y matar a su compañero de trabajo en Valencia: fue encontrado intentando salvarle la vida

Un joven de 23 años apuñala en el cuello a su compañero de trabajo con un cúter en Cheste, Valencia

Compartir







Cristian, un hombre de 25 años ha muerto a manos de su compañero de trabajo tras recibir una puñalada después de una discusión. El agresor fue detenido por la policía al encontrarle tratando de taponarle la herida con las manos mientras moría desangrado en la acera.

La Policía Nacional se llevaron esposado a Juan Pablo, de 26 años, tras asestar una puñalada a su compañero, que murió desangrado en la acera donde se encontraba la barbería donde trabajaban los dos. La discusión se inició cuando el encargado del local nombró a la víctima encargado, lo que provocó mucha tensión entre los dos y comenzaron a darse puñetazos hasta que el detenido cogió un cuchillo que utilizaban para cortar limones y se lo clavó en el pecho, según informó 'El Levante'.

Cristian salió como pudo a las puertas del establecimiento donde acabó desplomándose. Cuando el joven cayó al suelo, su agresor se quedó en shock y se quitó la camiseta para tratar de taponarle la herida. Por el lugar pasaba una patrulla de la Policía Nacional que fue parada por un grupo de personas que pidieron ayuda. A su llegada, el agresor les confesó entre lágrimas que había ido el causante de esa herida, pero que “no quería herir” a su compañero y les suplicó que le ayudasen.

Los agentes y los sanitarios tampoco consiguieron salvarle la vida

Los agentes también continuaron taponando la herida mientras otros testigos aseguraban la zona y detenían al presunto homicida, quien no opuso resistencia y les entregó el cuchillo con el que se había producido la agresión. Los servicios de emergencia que acudieron hasta la zona trataron de reanimar al joven que se desangraba sin que la compresión torácica fuese efectiva.

PUEDE INTERESARTE Detenido por apuñalar a su compañero de piso, que intentaba evitar que saliera a la calle en Valencia

Pasadas las dos de la tarde los policías y sanitarios n tuvieron otra opción que certificar la muerte del joven peluquero. Tras ello llamaron al grupo de Homicidios y a la Policía Científica, quienes realizan ya una inspección ocular con el objetivo de recabar y recoger todas las evidencias criminales, además de analizar el cuchillo entregado por el propio detenido.