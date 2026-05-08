Redacción Andalucía 08 MAY 2026 - 11:32h.

El accidente de tráfico ha tenido lugar en el kilómetro 12 de la A-318 en la variante de Puente Genil, Córdoba y en el siniestro estarína implicados cuatro vehículos

Esta es la provincia de España que sufre más accidentes de tráfico

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Una mujer ha muerto a primera hora de la mañana de este viernes en un accidente de tráfico registrado a la altura del kilómetro 12 la A-318, en la variante de Puente Genil , un siniestro que también se ha dejado siete personas heridas de diversa consideración, según ha informado Emergencias 112 Andalucía y la Guardia Civil a medios locales. El suceso ha tenido lugar en torno a las 06:00 horas y en el mismo se han visto involucrados cuatro vehículos.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, personal sanitario y bomberos, que han tenido que trabajar en la excarcelación de varios heridos.

Zona de alta siniestralidad

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente que dejado también a siete personas heridas. Cuatro se encuentran en estado grave y otras tres han resultado con lesiones leves.

En el choque se vieron implicados cuatro vehículos que circulaban por este tramo pasada la gasolinera BP, una zona donde históricamente ha habido accidentes mortales. Los agentes trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido para determinar qué originó la colisión múltiple.

Personal de Mantenimiento de Carreteras ha informado de que sobre las 10,00 horas ha reabierto a la circulación al tráfico los dos carriles de la vía.