El club ha confirmado el fallecimiento del joven jugador, vecino de L’Espluga de Francolí, a los 27 años de edad

El otro fallecido es un hombre 50 años, vecino del Pont d’Armentera (Alt Camp)

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TarragonaEl portero del primer equipo del Cambrils Club Hoquei, Àlex Camón, es uno de los dos fallecidos en la colisión frontal entre dos turismos que ocurría la noche de este viernes en la N-240 a altura de Montblanc (Tarragona).

El club ha confirmado el fallecimiento del joven jugador, vecino de L’Espluga de Francolí, a los 27 años de edad. El otro fallecido es un hombre 50 años, vecino del Pont d’Armentera (Alt Camp).

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El mensaje de su club

"Hoy amanecimos con el corazón roto. Una parte de nuestra familia de hockey nos ha dejado y nada será igual, siempre Camón", comparten en su cuenta de Instagram, junto con un comunicado donde lamentan el fallecimiento del joven: "Desde el club queremos expresar nuestro más sincero pésame por la pérdida de Álex Camón, que durante muchos años defendió nuestra portería con compromiso y cariño por el club. Enviamos un fuerte abrazo a la familia y compañeros, todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Descanse en paz", añaden.

Junto con el comunicado, desde el club también han compartido un vídeo con una recopilación de imágenes del joven.

Las causas del accidente se están investigando

El accidente se produjo sobre las 22 horas y, por causas que se están investigando, los dos vehículos chocaron frontalmente, causando la muerte de sus únicos ocupantes: un hombre de 27 años, de l'Espluga de Francolí (Tarragona), y otro de 50 años, del Pont d'Armentera (Tarragona).

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En el operativo participaron tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat y tres unidades del SEM con apoyo psicológico, mientras que la vía permaneció cortada durante varias horas y quedó de nuevo restringida posteriormente por tareas de investigación policial.