Redacción Madrid Europa Press 09 MAY 2026 - 15:30h.

El accidente de tráfico se produjo a las 3:35 horas en la carretera A-1 a su paso por El Molar, Madrid

Otra conductora de 51 años resultó herida potencialmente grave por las policontusiones sufridas en el impacto

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MadridUn joven de 25 años ha muerto este 9 de mayo en un accidente de tráfico tras chocar su turismo con un camión y ser arrollado después por otro coche que circulaba a la altura de El Molar (Madrid).

Según ha informado el 112 de emergencias regional, el siniestro vial se registró a las 3:35 horas concretamente en el kilómetro 40 de la carretera A-1. El automóvil del fallecido impactó primero con el otro pesado.

Al quedarse cruzado en medio de la autovía, en ese momento pasó otro que iba por detrás y colisionó, sin poder esquivarlo. Al lugar se movilizaron efectivos del SUMMA y de bomberos.

La conductora de 51 años, herida potencialmente grave

A su llegada, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del conductor, mientras que los bomberos tuvieron que trabajar para excarcelar su cuerpo del interior de su vehículo.

Por otro lado, la mujer de 51 años que conducía el otro coche fue trasladada potencialmente grave con policontusiones al Hospital La Paz. La Guardia Civil de Tráfico ya investiga las causas del accidente.