"Yo no cometí este acto atroz": Andrea Sempio niega las acusaciones.

Las incógnitas del crimen de Chiara Poggi: aparece un nuevo sospechoso mientras su novio lleva 10 años en la cárcel

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"Yo no cometí este acto atroz". Andrea Sempio niega las acusaciones. Los investigadores creen que asesinó a Chiara Poggi el 13 de agosto de 2027, pese a que es el novio de la joven Alberto Stasi el que fue condenado y lleva ya 10 años en la cárcel por el crimen. Los investigadores creen que la negación de Chiara a mantener relaciones sexuales con él y una prueba de ADN en las uñas de la víctima compatibles con el suyo son las bases de la nueva acusación.

Sin embargo, la multa de aparcamiento, que situaría a Sempio lejos del lugar del crimen, son una de las bases de la defensa, que considera también que los audios filtrados de Sempio hablando del crimen también le favorecen.

Según el diario LaMilano, los investigadores han analizado la actividad de Sempio en internet y han encontrado en ella un revelador "interés por el satanismo, el asesinato, los atentados sexuales, la violencia contra las mujeres, los cadáveres y la decapitación, las autopsias y los fenómenos cadavéricos".

En el informe, los Carabinieri también mencionan un documento de Word, recuperado de un almacenamiento externo, que refuerza su interés por el tema de los agresores sexuales. Su título es: Génesis de la agresión depredadora.

Los abogados Francesco Compagna y Gian Luigi Tizzoni, representantes de los padres y el hermano de Chiara Poggi, siguen creyendo que el asesino de su hija ya fue condenado. "Observamos que la Fiscalía de Pavía ha decidido someter a la familia de la víctima a escuchas telefónicas. Su increíble delito parece haber sido su participación activa en un juicio penal que culminó con la condena definitiva de Alberto Stasi, confirmada por el Tribunal Supremo de Casación, y su total incredulidad ante la implicación de Andrea Sempio. Asimismo, observamos que en los últimos días se están divulgando indebidamente los resultados de esta sorprendente operación de escuchas telefónicas, en contravención de toda la legislación penal aplicable", reza el comunicado.