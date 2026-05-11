El suceso se produjo cuando cayó el muro que se encuentra dentro del campo y que separa las gradas de la zona de juego

Los dos heridos fueron evacuados al Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda

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CádizDos personas han resultado heridas tras la caída de un muro en el campo de fútbol de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a las 20,45 horas del sábado, 10 de mayo. Según recogen medios locales, se trataría de un hombre y su nieta.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se recibió un aviso por parte del Centro de Emergencias Sanitarias 061 por dos personas heridas en el estadio de fútbol de El Palmar.

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Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, se activó "de inmediato" a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Cayó el muro

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha detallado que fuentes policiales confirmaron que el suceso se produjo cuando cayó el muro que se encuentra dentro del campo y que separa las gradas de la zona de juego.

Tras el suceso, los dos heridos fueron evacuados al Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda.