Claudia Barraso 13 ABR 2026 - 15:01h.

Un cadete del equipo de Collerense, en Mallorca, ha sido ingresado en la UCI tras golpearse la cabeza contra un muro del campo

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Un jugador cadete del Collerense, en Mallorca, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Palma tras golpearse violentamente contra el muro que rodea el terreno de juego del campo Municipal de Ca Na Paulina. El menor solo tiene 16 años y su estado sigue siendo grave a pesar de haber recibido una rápida intervención médica.

El jugador impactó por accidente contra el muro y cayó al suelo. Los servicios de emergencia sanitarios acudieron con rapidez hasta el lugar y decidieron trasladarle rápidamente el hospital. Estos hechos ocurrieron durante el partido de Primera Regional entre el Collerense y el Santa María. Tras el golpe, el joven fue evacuado de inmediato y una vez en urgencias, comenzó a vomitar y a tener síntomas claros de somnolencia.

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Los médicos que atendieron al joven decidieron que tenía que ser ingresado inmediatamente en la UCI para poder observarle muy de cerca esa noche. Aunque su evolución ha sido favorable, todavía permanece en esta unidad sin que los médicos le hayan querido subir a planta.

El presidente del club Coll d´en Rabassa, Tolo Verd ha confirmado que sigue evolucionando: “Ha pasado la noche en observación y ahora estamos pendientes de si le pasan a la planta a lo largo de este lunes. Es un chaval que lleva toda su vida en el Collerense, su padre fue jugador y conoce perfectamente el campo”.

Una situación que ha ocurrido más veces

Además de hablar de el afectado, ha explicado que este suceso no es la primera vez que ocurre en el campo: “Llevo 19 años en el Collerense y es la segunda vez que pasa. Recuerdo que ya sufrimos algo parecido en un partido de Primera División del equipo femenino, hará unos 15 años. Tengo previsto pedir una reunión con el IME para ver qué podemos hacer para que no se repita. El susto ha sido muy grande”, según recoge en declaraciones 'Diario de Mallorca'.

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Un accidente que ha resultado muy extraño a todos los presentes y en especial al presidente, que afirmaba que el joven se conocía a la perfección el campo en el que estaba jugando cuando se chocó con el muro.

Además, ha solicitado la instalación de protecciones acolchadas en el perímetro de terreno de juego. “Esto ya paso en Ibiza hace unos años y después de que se produjese un accidente similar, consiguieron que se instalasen estas barreras. Cuesta dinero, pero cuesta infinitamente más la vida de una persona”.