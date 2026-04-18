El accidente ha ocurrido tras haber chocado un turismo contra un muro en la localidad zamorana de Benavente

El personal sanitario ha intentado reanimar a la mujer de 89 años que finalmente ha fallecido

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ZamoraUna mujer de 89 años ha perdido la vida y otra de 62 ha sido evacuada en ambulancia al hospital tras haber chocado un turismo contra un muro en la localidad zamorana de Benavente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.50 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente e informaba de que había resultado herida una mujer de unos 80 años.

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Los sanitarios han intentado reanimar a la mujer pero finalmente ha fallecido

El 112 ha dado traslado del suceso a la Policía Local de Benavente. a Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl. En el lugar, la policía ha comunicado que eran dos las personas heridas, la mujer de unos 80 años herida e inconsciente y otra persona que estaba consciente.

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En el lugar, el personal sanitario ha intentado reanimar a la mujer de 89 años que finalmente ha fallecido y ha atendido a otra mujer de 62 que ha sido evacuada en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente.