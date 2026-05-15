La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por robar 9.000 euros y botellas de vino exclusivas en un restaurante en Poio

Detenidos tres hombres al intentar robar en uno de los restaurantes más importantes de Madrid

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La Guardia Civil de Cangas detuvo a dos hombres, de 19 y 24 años y vecinos de Pontevedra, por un robar más de 9.000 euros y botellas de vino exclusivas en un restaurante en Poio.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la detención se produjo este martes y los agentes realizaron dos registros en los domicilios de los dos varones donde recuperaron alguno de los objetos robados.

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Los hechos se produjeron en la madrugada del 18 de marzo en el restaurante de Poio y los dos hombres accedieron al interior usando una llave falsa. Allí, sustrajeron más de 9.000 euros y botellas de vino con un importante valor.

El vino robado, de la marca KETCH, es casi exclusiva su venta a pocas personas y bodegas del mundo de la restauración. Los agentes también encontraron botellas de otras marcas con importante valor. Los detenidos quedaron en libertad en sede policial y las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instrucción Plaza 2 de Pontevedra.

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Utilizaron una llave falsa para acceder al lugar

Los agentes no han trasladado más información de cómo pudieron dar con la identidad de los dos jóvenes, pero si han aclarado que se trata de dos vecinos de Pontevedra, que conocían el lugar y que para acceder hasta el interior del restaurante utilizaron una llave falsa.

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Se desconoce si uno de ellos tiene relación con el establecimiento. Tras una investigación, la Guardia Civil pudo conocer la identidad de los dos detenidos que fueron arrestados en su domicilio, donde encontraron todo lo robado, incluidas otras botellas de vino. El robo material era de alrededor de 9.000 euros y numerosas botellas de vino de un alto precio.

El Tribunal de Instrucción Plaza 2 de Pontevedra se encarga del caso aunque aún se desconoce la pena que impondrán a los dos detenidos, de 19 y 24 años. El restaurante no se ha pronunciado sobre lo sucedido por el momento.