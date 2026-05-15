Decretan prisión provisional para el detenido y acusado de agredir sexualmente a una mujer en un hospital de Ibiza

Detenido por agredir sexualmente a una mujer ingresada en un hospital de Ibiza

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La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza ha acordado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la agresión sexual el pasado lunes a una mujer que estaba ingresada en el hospital ibicenco de Can Misses.

El juez también le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, cuando el detenido entró en el hospital forzando una de las puertas del recinto y accedió a la habitación donde estaba ingresada una paciente. Allí la agredió sexualmente, agarrándola del cuello y amenazándola con “cortarle el cuello” si pedía auxilio.

La Policía Nacional destacó la “gran valentía” de la mujer, que pulsó el botón del mando de su cama para solicitar asistencia sanitaria, lo que provocó que el agresor emprendiera la huida. El hombre fue identificado por las cámaras de seguridad y arrestado 24 horas después de esta agresión sexual.

Así ocurrieron los hechos

El gerente del Área de Salud de las Pitiusas, Eduardo Escudero ha hecho un relato de los hechos ocurridos en la madrugada del lunes. Ha explicado que hacia las 3:30 horas se escucharon “gritos en una habitación”. En ese momento, personal de enfermería “regresaba de tomar una coca cola o un café y vieron salir corriendo a una persona de una habitación”.

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“La persiguieron pero rápidamente la perdieron porque corría mucho”, ha relatado. Los enfermeros acudieron rápidamente a la habitación, a la que ya se habían desplazado otros compañeros de la planta. Comprobaron que en esa habitación, que es doble, una de las personas ingresadas estaba en la ducha y la otra era la mujer que manifestó que había sufrido una agresión sexual.