Hallan los cuerpos sin vida de un Guardia Civil, su mujer y su hijo en Dolores, Alicante: podría ser un caso de violencia de género
Las autoridades han encontrado los cuerpos sin vida de uno de un Guardia Civil, su mujer y el hijo de ambos
El agente fallecido era miembro del Puesto Principal de Dolores
AlicanteLos cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia.
Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha, señalan las mismas fuentes.
Los cuerpos han sido encontrados por un compañero del agente
Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas por un compañero del agente.
El guardia civil, con un disparo en la cabeza
El guardia civil ha sido localizado en el pasillo de la vivienda con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él.
Los hechos se investigan como un posible caso de violencia de género
Los hechos se investigan como un posible caso de violencia de género, según confirman fuentes de El Periódico.
Los tres cuerpos han sido hallados en una de las viviendas del puesto de la Guardia Civil
Los tres cuerpos han sido hallados en una de las viviendas del puesto de la Guardia Civil de Dolores donde residían.
El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial
El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio