Los cuerpos han sido encontrados por un compañero del agente

Rocío Martín Elena González 16 MAY 2026 - 13:04h.

Las autoridades han encontrado los cuerpos sin vida de uno de un Guardia Civil, su mujer y el hijo de ambos

El agente fallecido era miembro del Puesto Principal de Dolores

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AlicanteLos cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia.

Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha, señalan las mismas fuentes.