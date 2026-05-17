Redacción Cataluña Europa Press 17 MAY 2026 - 14:57h.

En noviembre de 2024 los responsables de la unidad de psiquiatría detectaron una posible situación de acoso entre profesionales

Una "decena de afectadas" han relatado comentarios machistas y homófobos, tocamientos y abuso de poder del empleado despedido

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GironaUn trabajador del Hospital Santa Caterina de Salt, en Girona, ha sido despedido de su puesto laboral por presunto acoso sexual a compañeras. Así lo ha podido confirmar Europa Press.

En un comunicado, el Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha explicado que en noviembre de 2024 los responsables de la unidad de psiquiatría detectaron una posible situación de acoso entre profesionales, por lo que se activó el protocolo.

Se actuó para prevenir, investigar y gestionar esos hechos sobre los que ha dado más detalles el 'Diari de Girona'. Según publica, hay "al menos una decena de afectadas".

Comentarios machistas y tocamientos

Las víctimas han relatado episodios de comentarios machistas y homófobos, además de tocamientos y un clima laboral de abuso de poder por parte del empleado investigado.

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Una empresa externa que se encargó de analizar lo que estaba ocurriendo resolvió que había cometido diferente faltas, algunas leves, pero otras "muy graves". De ahí que lo hayan despedido.

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El IAS explica que una vez finalizados los expedientes sumarios contrató a una empresa especializada en procesos restaurativos para acompañar al servicio en la reparación del daño.

Con participación voluntaria por parte del personal del centro hospitalario, puede ayudar en ese proceso. Desde la institución reiteran su compromiso con la "tolerancia cero" ante este tipo de situaciones de acoso.