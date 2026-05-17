La vecina de Caldones empezó a sentir que se ahogaba con el trozo de carne

Dos policías fuera de servicio que estaban invitados le realizaron la maniobra de Heimlich

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GijónMaría Ángeles 'Geli' Díaz, de 65 años, ha muerto durante la comunión de su nieto de nueve años. La mujer, que regentó el merendero restaurante La Bombilla, ha fallecido tras atragantarse con un trozo de solomillo mientras disfrutaba del convite junto a otras 15 personas: 11 adultos y cuatro menores. El evento se estaba realizando en el restaurante La Hacienda de la Llorea Golf.

Los hechos ocurrieron a las 16:00 horas, cuando la vecina de Caldones empezó a sentir que se ahogaba con el trozo de carne. Según testigos del suceso, los momentos se vivieron con gran tensión. Dos policías fuera de servicio -uno local y otro nacional- que estaban invitados le realizaron la maniobra de Heimlich.

"Nunca viví una situación como esta", señala la maitre del restaurante

Cuando llegaron los servicios sanitarios y una ambulancia se encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Lograron reanimarla y trasladarla aún con vida al Hospital de Cabueñes, donde finalmente se certificó su muerte. La Guardia Civil fue la encargada de hacer el acompañamiento y abrir paso a la ambulancia de Transinsa a las 16:45 horas.

Una hora y media después de su muerte, el padre del niño de la comunión y yerno de la fallecida regresó al restaurante para pagar la cuenta. "Nunca viví una situación como esta. Es muy triste venir a la comunión de tu nieto y que pase una tragedia así", confiesa Paula Capela, maitre de La Hacienda de La Llorea Golf.