Iván Sevilla 16 MAY 2026 - 19:54h.

El suceso ocurrió a las 12 horas cuando la mujer bajaba una pared escarpada y después se quedó atrapada

Un acompañante que iba con la víctima alertó a emergencias del accidente en el Torcal de Antequera, Málaga

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MálagaUna escaladora ha muerto este 16 de mayo después de caer desde 50 metros de altura por un desfiladero ubicado en el Torcal de Antequera (Málaga), según ha informado el 112 de Andalucía.

El accidente lo puso en conocimiento del servicio de emergencias un acompañante de la mujer. Alertó de que se había precipitado cuando bajaba por una pared montañosa escarpada.

Concretamente, en un punto del paraje Nacimiento de la Villa, ambos estaban realizando la actividad cuando se produjo el suceso a las 12 horas. La víctima había quedado atrapada en una grieta de difícil acceso.

Rescatada en helicóptero, pero ya fallecida

Hasta la zona se movilizaron helicópteros del 061 y de la Guardia Civil de Álora. El personal desplazado se encargó de rescatar el cuerpo ya sin vida de la deportista, confirmando in situ su fallecimiento.