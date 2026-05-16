Redacción Cataluña Agencia EFE 16 MAY 2026 - 18:54h.

El suceso ocurrió a las 00:41 horas en el puerto deportivo Sant Carles Marina cuando la americana iba a su barco

La mujer fue rescatada por un británico que iba con ella y evacuada a un hospital, donde finalmente ha muerto

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TarragonaUna mujer estadounidense de 65 años ha muerto este 16 de mayo después de caer al agua cuando se encontraba en el puerto de La Rápita (Tarragona).

Así lo han trasladado a EFE fuentes de los bomberos de la Generalitat, que se movilizaron hasta el lugar, aunque no tuvieron que intervenir para rescatar a la víctima.

Al llegar comprobaron que la americana ya estaba en la superficie del embarcadero, cubierta con una manta. Un británico de 61 años que la acompañaba se lanzó al mar para auxiliarla.

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Finalmente ha fallecido en el Hospital de Amposta

Ambos iban caminando por la zona portuaria hacia sus respectivos barcos, que tenían atracados allí. En un momento dado y, por causas desconocidas que ya se investigan, la mujer se precipitó al agua.

El suceso ocurrió concretamente a las 00:41 horas en el puerto deportivo Sant Carles Marina de la localidad costera. Los servicios sanitarios avisados fueron hasta allí para atenderla.

Pudieron evacuarla al Hospital de Amposta, donde quedó ingresada, pero finalmente ha fallecido. En cuanto al varón, presentaba síntomas de hipotermia, pero su estado era bueno.