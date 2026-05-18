En las imágenes que circulan por la Red se puede ver cómo varias menores agreden a la joven

Al menos dos jóvenes golpean brutalmente a la víctima, mientras graban y animan al resto

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LleidaLa madre de una menor ha denunciado la agresión de la que ha sido víctima su hija, una menor de 14 años, en La Llotja, Lleida.

En las imágenes que circulan por la Red, recogidas por La Verdad de Lleida, se puede ver cómo varias menores agreden a la joven mientras graban la escena con teléfonos móviles.

Según ha denunciado la familia y como se ve en el vídeo, al menos dos jóvenes golpean brutalmente a la víctima, mientras graban y animan al resto a continuar con la agresión, con frases como "métele patadas" o "dale más".

La Policía Nacional alerta de la grabación y difusión de agresiones en redes sociales

No es la primera vez que una agresión así entre menores acaba difundida en Internet. La Policía Nacional ha alertado de un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles, como el fenómeno del ‘Happy Slapping’, «bofetada feliz», que consiste en grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla a través de redes sociales.

Este fenómeno consiste en grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, generando un perjuicio que trasciende al momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y viralización del contenido.

La finalidad suele ser ganar popularidad o ‘likes’ en internet, aunque para la víctima supone una doble victimización: primero la agresión en sí y después la humillación pública que puede perpetuarse en el tiempo.

La Policía advierte de que estudios recientes reflejan un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles.