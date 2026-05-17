Redacción Andalucía 17 MAY 2026 - 14:24h.

Las víctimas recibieron, entre insultos homófobos, puñetazos y patadas por parte de un hombre de 42 años

El episodio violento ocurrió a las 22 horas durante la romería de San Isidro en la pedanía de Maro, Málaga

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MálagaEn este 17 de mayo que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se ha conocido la presunta agresión física y homófoba que sufrieron cuatro jóvenes en la localidad de Nerja (Málaga).

Según publica el 'Diario Sur', los hechos ocurrieron el 15 de mayo a las 22 horas en la pedanía de Maro, durante la celebración de la romería de San Isidro. Precisamente hace unos días otro chico relató un ataque similar en Santiago.

El citado medio, que ha tenido acceso a la denuncia que las víctimas presentaron ante la Guardia Civil, desvela que se encontraban en la urbanización Puente del Águila cuando sucedió todo.

Al principio, un individuo vecino de dos de las chicas veinteañeras empezó a increparlas, llamándolas "Manolo", un nombre que está considerado en el colectivo como insulto contra su orientación sexual.

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Ese hombre, de 42 años, se aproximó a donde ellas estaban, cerca de la casa de una, en un aparente estado de embriaguez. Después de que le recriminaran su actitud, le pidieron que se fuese hacia su domicilio.

Puñetazos y patadas, además de insultos como "enfermas"

Sin embargo, no lo hizo, sino que la emprendió a golpes contra las jóvenes, a través de puñetazos y patadas en varias partes del cuerpo, según siempre el mismo periódico.

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Las chicas sostienen que intentaron calmar al presunto agresor, pero no lo consiguieron. Incluso el episodio violento fue a más cuando la mujer del varón también les lanzó expresiones como "enfermas" o "estáis desviadas".

En esos momentos, junto a las tres lesbianas estaba la hermana de una de ellas. Acabaron con heridas sangrantes y tuvieron que ir a un centro de salud de Nerja a ser atendidas.

Hematomas, contracturas y otras lesiones

Los sanitarios comprobaron que tenían hematomas, contracturas y otras lesiones que se han adjuntado como parte médico a la denuncia de los hechos, que ya investiga la Benemérita.

Por ejemplo, una de las víctimas sufrió una importante herida en el labio superior y una fractura de un diente incisivo superior izquierdo. Otra tenía erosiones en un antebrazo y una tercera recibió una bofetada en la mejilla.

De momento, no consta que haya detenidos por la presunta agresión que ha causado afectación emocional también a las chicas, según han recogido los informes médicos.