Detenido en Figueres un hombre acusado de matar presuntamente a su expareja pese a tener una orden de alejamiento

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de Figueres, en Girona por matar presuntamente esta tarde a su expareja en una plaza de esta localidad gerundense.

Según han informado fuentes municipales, se trataría de un nuevo caso de violencia machista. El detenido tenía una orden de alejamiento sobre la víctima que, según las primeras informaciones, ya habría quebrantado en anteriores ocasiones.

El agresor habría sido detenido el día anterior

El presunto homicida, de 48 años y con numerosos antecedentes, fue arrestado por agentes de los Mossos d'Esquadra en el mismo lugar de los hechos.

Según publica el medio 'El caso', el hombre había sido detenido apenas un día antes por volver a incumplir la orden de alejamiento vigente contra la víctima. Diversos medios apuntan también que el arrestado ya había quebrantado esa medida cautelar en al menos dos ocasiones.

La víctima murió tras recibir varias puñaladas

Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas en la plaza Tarradellas de Figueres, cuando el hombre presuntamente atacó a la mujer con un arma blanca.

La víctima, una mujer de 33 años y de origen sudamericano, quedó tendida en el suelo tras recibir varias cuchilladas, mientras que el autor permaneció en la zona hasta ser arrestado por la policía catalana.

Algunos testigos aseguraron que el agresor acudió a una fuente cercana para limpiarse la sangre de las manos tras el ataque.

El juez dirige el levantamiento del cadáver

El juez titular del juzgado número 6 de Figueres dirigió durante la tarde la comisión judicial encargada del levantamiento del cadáver, según informó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

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Los servicios del SEM desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. La División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo del caso, que se investiga como un presunto crimen machista.