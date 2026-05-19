Asun Chamoso 19 MAY 2026 - 07:30h.

La gala 'Eugenio by Gerard' fue en la Sala Luz de Gas de Barcelona

El tributo también ha sido un homenaje a su madre que falleció hace 46 años

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BarcelonaSe cumple el 25 aniversario de la muerte de Eugenio, uno de los grandes humoristas de este país. "Cuando vino a conocer a su primera nieta, me dijo que no tenía ganas de vivir y que se quería morir. Y esa noche le dio un infarto.", recuerda su hijo, Gerard Jofra. Su primogénito ha rendido homenaje a su padre y también a su madre que falleció hace 46 años. "Me dijo que él era quien era gracias a mi madre y que no se lo reconoció en vida".

Y lo hace con un espectáculo propio: 'Eugenio by Gerard', un viaje en el que se conecta el pasado y el presente. "El objetivo es cerrar el círculo de estos 25 años de tributo a mis padres y lo he hecho con un espectáculo en directo en Luz de Gas de Barcelona donde mi padre actuaba", explica Jofra. Una sala llena hasta la bandera. "La respuesta ha sido fantástica. Es un tributo a mis padres poniéndolos en el lugar que se merecen, para que sepan que mi madre era la artífice de todo porque fue la impulsora de mi padre, tal como lo conocéis, porque mi padre era joyero y mi madre era la artista y la que le empujó a subir al escenario para acompañarla con una guitarra y hacer una segunda voz. Y, poco a poco, él se fue destapando. Su afición era contar chistes con una libreta desde pequeño y subió a un escenario", subraya Gerard.

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Tras la muerte de Eugenio en 2001, tuvo el propósito de cumplir el encargo de su padre: "me pidió acabar su obra". Así creó una productora y el espectáculo Reugenio para revivir las actuaciones de los 80 hasta que en 2018, obligado por las circunstancias, tuvo que subir por primera vez a un escenario. "Me encuentro como en casa. Llevo 57 años viviendo entre bambalinas y escenarios pero tenía miedo y vergüenza porque el listón está muy alto porque luego vienen las comparaciones pero tanto me da que me comparen porque lo están haciendo con el que mejor contaba chistes de este país",

El último chiste de Eugenio

El último chiste que contó Eugenio en un escenario fue el 6 de marzo de 2001 en la discoteca Up&Down de Barcelona. Fue el chiste de 'Qué letra ve? La a'. Y es así como se inicia un homenaje de una hora larga de duración. "A partir de ahí cuento que el humor me ha salvado la vida. Es una forma y una filosofía de vida. Eugenio solo hay uno. Y de Gerard solo hay uno. Les digo que si subo al escenario para hacer lo que hago es porque la vida ha querido. No todo el mundo sube a hacer lo que yo hago. Hacer reír es de las cosas más difíciles que hay pero para mí es normal", destaca Gerard. Y añade: "A partir del año 82 le empiezo a acompañar y son casi 44 años los que llevo en esta profesión en la parte de atrás y, por fin, he podido destaparme".

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Y lo hace contando chistes propios y también diez de Eugenio. Los más clásicos, según su hijo, y como pistas el de "las Ortopedia Fernández, el búho o las ovejas". También hay un momento de reencuentro con su padre en el escenario, que aparece en el papel de Dios. "Empiezo explicando un chiste y digo que me encantaría que estuviera aquí y me imagino que ustedes también. Lo voy a intentar y empiezo a contar el chiste el de '¿Hay alguien?' y aparece una luz y mi padre responde", describe Gerard. Una aparición, que en un futuro, no descarta que pueda ser en forma de holograma.

También hay tiempo para el recuerdo cuando le llevaban a los espectáculos. "Estaba en el pub, con unos pocos meses, en un cuco en la barra. Y cuando nació mi hermano yo le tenía que cuidar a él", revela. También rememora los tiempos de juventud cuando su padre le hacía anotar los chistes. "Teníamos una casa en El Montanyà donde íbamos los fines de semana. Cuando yo quería salir con la moto, me decía que fuéramos a caminar. Me decía:' Gerard píllate una libreta y un boli que iremos por la montaña para ir a caminar con los perros y te iré diciendo una idea, un chiste y lo vas apuntando'. Eso a los 14 años. Él se inspiraba contándome chistes", explica.

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Gira por España

Unos tiempos que compartió con otros grandes cómicos. "He sido un privilegiado. He convivido con Chiquito o con Tip. Lo que yo he vivido que me quiten lo bailao", afirma con orgullo. Unos tiempos de luces pero también de sombras como los momentos antes de subirse a un escenario. "Tenía pánico. Se ponía insoportable. Yo le decía que me iba. Me preguntaba: '¿Hemos cobrado?' Y yo le decía que sí. Y me contestaba: 'Pues nos vamos'. Era un niño grande. Es el miedo de cualquier artista. Es un Eugenio que tenía miedo. No sé si es por todo lo vivido pero yo subo muy tranquilo al escenario. Es un regalo. Yo sé lo que hago y lo que estoy haciendo", afirma Gerard.

Una gala, en la que una parte de la recaudación se ha destinado a Esport Solidari Internacional fundada por Josep Maldonado, que ha sido una puesta de largo de Gerard Jofra como artista: "Quiero girar por toda España y para que sepan que el hijo de Eugenio tiene un espectáculo propio: 'Eugenio by Gerard'. El objetivo es cerrar el círculo y dar paso a mi propia carrera artística".