Elena, la heroína de Lora del Río: golpeó y retuvo al agresor de una mujer en plena calle

La mujer le golpeó y redujo para retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales.

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Elena ya es la heroína de Lora del Río (Sevilla) tras reducir y retener a un hombre que estaba agrediendo a su expareja en plena calle del municipio. La mujer, sin ayuda de nadie, logró retenerlo hasta que llegó la Policía Local y fue detenido.

El suceso se produjo el pasado viernes y ha sido comunicado en conferencia de prensa por el alcalde del municipio, Antonio Enamorado, quien ha detallado que la mujer, de unos 40 años, se encontraba en la calle cuando vio cómo un hombre agredía a otra mujer, sin que nadie lo impidiese.

Se acercó entonces hasta llegar a la altura del agresor y, tras intentar que depusiera su actitud, le golpeó y redujo para retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales.

El alcalde ha informado de que en el pleno ordinario de esta semana se incluirá un punto urgente -consensuado por todas las fuerzas políticas con representación municipal- para felicitar y reconocer públicamente a Elena, la mujer que actuó cuando vio lo que sucedía.