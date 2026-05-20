telecinco.es 20 MAY 2026 - 18:14h.

La víctima criaba sola a sus siete hijos menores y tenía serias dificultades económicas

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Un drama ha alterado la vida en la ciudad francesa de Toulon. Una mujer de 38 años y tres de sus hijos — dos niños y una niña con tres, cuatro y seis años — han fallecido este miércoles tras precipitarse desde la decimotercera planta de un edificio, según ha informó la delegación del Gobierno. De acuerdo con las primeras investigaciones, la madre saltó desde su vivienda junto a los tres menores.

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Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana. Equipos de bomberos y servicios médicos acudieron de urgencia después de que fueran hallados los cuerpos de la madre y de tres menores al pie del inmueble. Dos de los niños murieron en el acto junto a la mujer, mientras que una niña, trasladada en estado crítico, falleció poco después.

El fiscal de turno en Toulon, Raphaël Balland, ya ha declarado que no existen elementos que sugieran la participación de terceros. La víctima criaba sola a sus siete hijos menores y tenía serias dificultades económicas. Los cuatro niños mayores, cuyas edades no se han precisado, fueron puestos bajo cuidado de las autoridades para recibir atención psicológica especializada.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio cometido por ascendiente y ordenó la realización de autopsias y análisis toxicológicos en el Instituto Médico Forense de Marsella. Según el fiscal, la mujer habría presentado recientemente signos de trastornos psiquiátricos.

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"Esta mujer estaba ante un sufrimiento psicológico continuo, criando sola siete hijos con falta de apoyo y viviendo en condiciones precarias. El suicidio es un acto momentáneo de locura, un abismo, un agotamiento. ¡Vivimos en un mundo de locos donde solo importa el beneficio!", confesaba Adele, una vecina de la mujer que se suicidó.