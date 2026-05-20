Muere un obrero en el Movistar Arena tras precipitarse desde 30 metros de altura

Sanitarios del SUMMA 112 han realizado maniobras de reanimación avanzadas durante 20 minutos, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento

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Un hombre de unos 50 años ha fallecido este miércoles tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros en el interior del Movistar Arena, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.35 horas en el interior del recinto, situado en la plaza Felipe II de Madrid, cuando el fallecido se encontraba trabajando en el techo del pabellón.

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Hasta el lugar se han trasladado personal sanitario del Summa 112, que ha encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y tras 20 minutos de maniobras de reanimación ha confirmado el fallecimiento.

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Un psicólogo del Summa 112 ha atendido a otros tres trabajadores que presentaban un cuadro de crisis de ansiedad. Hasta el lugar también se han trasladado Bomberos de Madrid y Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación.