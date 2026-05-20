Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió un aviso a las 22:20 horas

El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador

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En la noche del pasado martes 19 de mayo, un hombre ha falleció mientras participaba en una cacería por un disparo accidental de otro cazador, en el término municipal de Landete, Cuenca.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que fue sobre las 22:20 horas cuando recibieron un aviso procedente de una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200, que alertaba del suceso ocurrido en el término del municipio conquense.

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Falleció en el momento

En el aviso nocturno que recibió el 112 de Castilla-La Mancha se avisaba a las emergencias de que uno de los participantes en una cacería había recibido un disparo accidental de otro cazador.

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El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador que había recibido el disparo muriendo en ese mismo momento y cuyos datos personales no han sido revelados.

Hasta el lugar del suceso también acudieron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico.