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Galicia

Fallece un operario tras caerle encima un árbol en San Cibrao das Viñas, en Ourense

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Helicóptero y ambulancia del 061. Europa Press
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Un operario perdió la vida tras caerle encima un árbol mientras realizaba labores de tala en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 14.40 horas de este martes y fue un particular quien alertó del accidente laboral, ocurrido en la zona de Rante.

El trabajador quedó inconsciente

La persona que dio el aviso indicó que el trabajador se encontraba realizando tareas de talado cuando el árbol se precipitó sobre él. El hombre estaba liberado, pero se encontraba inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

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