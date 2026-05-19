Efectivos de Bomberos se lanzaron al agua y consiguieron rescatar al afectado

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Un hombre ha fallecido en la tarde de este martes tras ser rescatado del mar cuando se encontraba en apuros en la costa del municipio tinerfeño de Arona.

Los hechos ocurrieron poco después de las 14.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que una persona necesitaba ayuda en el mar.

El incidente tuvo lugar entre las playas de Los Enojados y Los Sanojados, en la costa de Las Galletas.

Bomberos se lanzaron al agua para rescatarlo

A continuación, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó, con la colaboración de los bomberos, que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron de inmediato las maniobras de asistencia.

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, en las que también participó la dotación del helicóptero medicalizado, que tomó tierra en una zona próxima al lugar del suceso.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, no fue posible recuperar al hombre y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Policía Local aseguró la zona y colaboró con el resto de los recursos desplazados al lugar.

Por su parte, la Guardia Civil quedó a cargo de custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y de instruir las diligencias correspondientes.