Un muerto por una explosión de un bidón de gasolina en una zona agrícola de Mallorca

No han podido hacer nada para salvarle la vida ante la gravedad de las lesiones que presentaba

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Una persona ha fallecido este miércoles en una zona agrícola de la Torre d'Ariant, en un área de la Sierra de Tramuntana perteneciente a Pollença, en Mallorca, como consecuencia de accidente con una radial en el que también se ha producido una explosión fortuita de un bidón de gasolina.

Según ha informado el SAMU 061, a las 14:33 horas los servicios de emergencia han recibido un aviso por una persona inconsciente aunque con respiración en estado muy grave, con lesiones severas en la cabeza y con quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias -dos de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)- y un helicóptero, que se han encontrado al afectado por el accidente en una situación de parada cardiorespiratoria.

Pese a los intentos por reanimarle de los servicios de emergencia desplazados a la zona, no han podido hacer nada para salvarle la vida ante la gravedad de las lesiones que presentaba.