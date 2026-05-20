El acusado niega los hechos y dice que mantenía con el afectado, que padece una discapacidad, una relación de amistad

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Una amiga de la víctima de una agresión sexual en Ourense ha declarado que fue ella la que alertó a la familia después de que el perjudicado --que padece una discapacidad del 65%-- le contase lo sucedido y le mostrase mensajes de WhatsApp "obscenos" entre este y el acusado.

Así lo ha trasladado durante el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense, explicando que el afectado había llegado "nervioso e intranquilo" y "como si quisiese contar algo", hasta que comenzó a relatar los hechos, llegando incluso a mostrarle conversaciones de WhatsApp con el inculpado, subrayando además que la víctima "nunca antes había hablado de cosas sexuales".

En concreto, la testigo ha desgranado que el día de los hechos --el 21 de noviembre de 2023-- la víctima --que acudía habitualmente durante las tardes a su negocio-- llegó "más tarde de lo normal" y parecía "más nervioso", explicando que había estado con el acusado en su casa. Después de que ella le preguntase qué habían hecho, el perjudicado señaló que eran "secretos" entre ambos, aunque finalmente relató que el inculpado "le mandó quitarse la ropa" y "tocó sus partes", procediendo además a enseñarle a la testigo mensajes "obscenos" por WhatsApp.

Prueba testifical

Ante dichas declaraciones, la testigo ha manifestado que se quedó "preocupada" y decidió --tras contarle a su marido lo que había ocurrido-- llamar al padre de la víctima para trasladarle lo que había relatado el perjudicado.

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Por su parte, la víctima ha señalado que lo que el acusado le había hecho "no le había gustado" y que "le dolió mucho", recalcando que "le dijo que parase y él paró" y añadiendo además que el inculpado "le dio besos en la boca".

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En esta línea, el afectado explicó que había ido en varias ocasiones al domicilio del denunciado, pero únicamente habían mantenido relaciones sexuales en el momento de los hechos --matizando Fiscalía en sus conclusiones que la víctima sabía lo que era el sexo porque el propio inculpado se lo había explicado anteriormente--.

El relato del acusado

Al juicio también ha sido llamado a declarar el padre de la víctima, que ha destacado que su hijo "no suele inventar historias o contar cosas que fabule él", y ha confirmado que conoció los hechos después de que una amiga de la familia le dijese que "había pasado algo raro" entre víctima y acusado, señalando además que más tarde vio también la conversación de WhatsApp entre ambos.

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Concretamente, tal y como ha expuesto Fiscalía en sus conclusiones, el día de los hechos, la víctima envió un mensaje al acusado en el que le decía que "iba ahora mismo" que "iban a follar" y que "se desnudase", y más tarde, el inculpado le escribió "chao", a lo que la víctima contestó diciendo que se verían al día siguiente a las 16.00. Asimismo, también han declarado como testigos dos vecinos del pueblo, que han confirmado que acusado y perjudicado solían verse y "a veces" tomaban algo juntos.

Sin embargo, el acusado ha negado los hechos, insistiendo en que "jamás" penetró a la víctima, pero sí ha confirmado que entre ambos existía una relación "como la que pueden tener dos personas que se consideran amigos", explicando que se veían "habitualmente".

La negación del acusado

Con respecto al día de los hechos, el inculpado ha explicado que fue la víctima la que "tomó la iniciativa" de ir a su domicilio, y que este tocó el timbre "tres o cuatro veces", algo que "nunca había hecho".

Asimismo, ha desgranado que la víctima le dijo que quería hablar, y que permanecieron ambos en el primer piso del inmueble sobre unos 20 minutos, durante los cuales hablaron "de fútbol, del colegio y de sus profesores" hasta que el perjudicado se marchó.

En este sentido, el inculpado ha negado haberse desnudado, así como haberle pedido a la víctima que se desnudase, haberle besado en la boca y haberle penetrado, y ha explicado que intercambió con la víctima cerca de 500 mensajes desde el año 2017, aunque solo "le contestaba que parase de escribirle", desgranando que le robaron el teléfono y se borraron dichos mensajes.

Prueba pericial

Además, la médico forense que redactó el informe referido a pruebas biológicas tras la supuesta agresión sexual ha ratificado en juicio que la víctima contaba con dos fisuras anales "compatibles" con una penetración, así como con otras causas como hemorroides, estreñimiento crónico o diarrea.

En esta línea, también han acudido en calidad de perito dos especialistas en psicología que han confirmado que la discapacidad que padece el perjudicado influye en su capacidad de relación con las personas, así como en su madurez, recalcando que su edad "se corresponde con la edad mental de un niño de 12 años".

Por ello, han subrayado que la víctima "no está preparado para comprender la complejidad del consentimiento", así como las agresiones sexuales, explicando que es una persona "influenciable por parte de cualquiera".

Sin embargo, han matizado que, durante su análisis, no ha sido posible realizar una valoración sobre la credibilidad del testimonio del afectado, puesto que, aunque el relato fue "muy espontáneo", las preguntas de carácter sexual fueron "semidirigidas" porque "él no quería hablar de ese tema".

Conclusiones

Así las cosas, Fiscalía ha interesado la condena de nueve años de prisión, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros, al alegar que existen "suficientes elementos probatorios" para considerar que el acusado abusó de la víctima siendo "consciente" de la discapacidad que padecía.

En esta línea, ha incidido en la "persistencia en la incriminación", así como en la falta de "ambigüedades" y en la "verosimilitud" del testimonio de la víctima, que "se corrobora con elementos periféricos y objetivos".

Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución de su representado, al señalar que los hechos carecen de "respaldo científico", ante la inexistencia de "prueba biológica" del acusado en el cuerpo de la víctima.

Asimismo, el letrado ha subrayado que "falta una corroboración objetiva importante" del testimonio del perjudicado como consecuencia de la "ausencia de un relato libre" por parte de este, alegando que se produjo una "contaminación absoluta" de sus declaraciones.