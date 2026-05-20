Los testigos del crimen de Figueres confiesan que la víctima "seguía siendo amenazada" por su agresor a pesar de la denuncia

El asesino de Figueres entró junto a la víctima en una tienda para comprar vino: 45 minutos después la mató en plena calle

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El hombre que mató a su expareja acuchillándola en plena calle en Figueres, Girona, había salido un día antes de prisión tras haber cumplido una condena de seis meses por episodios de malos tratos que denunció la mujer asesinada. Casi una hora antes, las cámaras de seguridad les grabó comprando vino en un establecimiento.

El crimen se cometió en un parque, a la vista de más vecinos que al presenciar la escena no dudaron en echarse encima del agresor y socorrer a la mujer que terminó desangrándose en la calle. El asesino, cuando se consiguió liberar de los ataques de los testigos se fue a una fuente cercana a lavarse las manos que le habían quedado cubiertas de sangre.

Al menos cuatro o cinco vecinos comenzaron a increparle al ver que le había asestado múltiples puñaladas a la mujer, que ya constaba en el sistema como víctima de violencia de género, pero aún así "se sentía desprotegida" y "seguía siendo amenazada" por su agresor que, incluso, "llegó a robarle dinero", según confiesan algunos de sus vecinos al equipo de Informativos Telecinco.

Las declaraciones de la dependienta de la tienda en la que entraron antes del crimen

La dependienta de la tienda de alimentación en la que entraron casi una hora antes de que fuese asesinada, conocía a la fallecida y la describe como una "mujer muy alegre con la que hablaba". Pero ese día notó "que algo no iba bien" por la postura de ella junto a su agresor al entrar en el establecimiento.

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Dice que "estaba apartada, con los brazos cruzados, como si estuviese obligada a estar ahí", confiesa la dependienta. Él compró un cartón de vino que pagó con unas monedas que arrojó sobre el mostrador según mostraban las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local.

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Pocos minutos después sacó un arma blanca y aunque hubiesen más vecinos delante, comenzó a apuñalarla hasta que el cuerpo de la mujer se desplomó sobre el suelo y murió desangrada. Los vecinos fueron a por él, uno de ellos le "golpeó con un casco en el pecho" ante el terrible momento que acababan de vivir.