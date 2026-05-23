El corredor habría sufrido una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo recuperarse a pesar de la intervención de sanitarios de la prueba

La otra cara del ‘running’: correr en exceso puede convertirse en un riesgo para la salud

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Un hombre de 57 años falleció este sábado mientras participaba en la prueba deportiva “Los 10.000 de El Soplao”, en Cantabria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el recorrido de la modalidad de Ruta a Pie, de 41 kilómetros.

Suspendidas todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música

La organización de la prueba ha informado en un comunicado de que en las primeras horas de este sábado, un participante en la modalidad de ruta a pie ha fallecido como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía (km 7).

Los servicios médicos de la prueba y el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria se desplazaron al lugar, pero, pese a las maniobras de reanimación practicadas durante casi una hora, no se pudo salvar la vida del participante.

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La organización de los 10.000 del Soplao lamenta profundamente el fallecimiento y ha tomado la decisión de suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música.

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La prueba, que reúne a miles de participantes, prevé modalidades de ultramaratón, ciclismo, maratón, 'speed trail' (media maratón), ruta a pie y adaptadas. La primera de ellas, la de ultramaratón (75 y 110 kilómetros), tuvo la salida a las doce de la noche, y el resto, incluida la de ruta a pie, hoy por la mañana