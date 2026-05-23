Iván Sevilla 23 MAY 2026 - 12:50h.

El suceso ocurrió a las dos de la madrugada en la carretera PO-530 a su paso por Tremoedo, en Pontevedra

La víctima se quedó tendida en medio del asfalto y el vehículo implicado siguió la marcha, sin pararse

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PontevedraUn hombre murió tras ser atropellado por un coche que circulaba por la localidad de Villanueva de Arosa (Pontevedra). Según un testigo de los hechos, el conductor se dio a la fuga.

Así lo ha comunicado este 23 de mayo el 112 de Galicia tras un suceso que ocurrió a las dos de la madrugada, concretamente en la carretera PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo.

La persona que avisó a emergencias para pedir ayuda urgente para la víctima aseguró que el vehículo implicado había continuado su marcha, sin detenerse para socorrer al herido, que era su deber.

Tendido en medio de la calzada

Después del impacto, el peatón quedó tendido en medio de la calzada y los sanitarios que se movilizaron hasta el lugar no pudieron hacer nada ya por salvarle la vida, dada la gravedad de su estado.

Al punto del siniestro también acudieron agentes de Guardia Civil de Tráfico, que ya investigan los hechos para tratar de identificar y localizar al conductor.